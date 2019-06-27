Обилие Зимних дворцов и Эрмитаж. История затянувшегося строительства

27 июня 1754 года (по новому стилю) императрица Елизавета Петровна подписала проект строительства Зимнего дворца в Петербурге. Однако ранее были и другие строения, которые тоже именовались Зимними. Чем известны эти дворцы, а также как появился Эрмитаж — в материале altapress.ru.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге, который считается главной резиденцией российских императоров, расположился по адресу: Дворцовая площадь, 2 или Дворцовая набережная, 38. Современное здание дворца — далеко не первое по счёту. Его окончательный вариант отстроили только в 1754—1762 годах, сообщает Эрмитаж.

Обилие зимних дворцов

В далеком 1703 году Петр I жил в одноэтажном доме, построенном на скорую руку — недалеко от Петропавловской крепости. С 1711 по 1764 годы в разных частях Санкт-Петербурга были построены несколько различных Зимних дворцов, сообщает проект посвященный истории и достопримечательностям Санкт-Петербурга.

Свадебные палаты Петра I

Первый в Петербурге. На участке между Невой и Миллионной улицей, там где сейчас базируется Эрмитажный театр. Именно здесь в 1708 году построили первый в городе так называемый «Зимний дом» — небольшой по своим размерам, двухэтажный, из дерева и с высоким крыльцом.

Спустя 4 года к свадьбе Петра I и Екатерины Алексеевны губернатор Санкт-Петербурга Александр Меншиков построил каменный дворец — Свадебные палаты Петра I.

Первый дворец — Свадебные палаты Public domain/wikipedia.org

Дворец Петра I

В 1716 году царь Петр I отдал приказ построить новый Зимний дворец. Его возведением занялся архитектор Георг Маттарнови. Сооружение решили возвести на «Зимнедомном канале» — на углу Невы и Зимней канавки. Уже к 1720 году император со всем своим семейством переехал в новый дворец. Там же в 1725 году он умер.

Второй дворец -Зимний дворец Петра I Public domain/wikipedia.org

Дворец Анны Иоанновны

После своего восхождения на престол в 1730 году, императрица Анна Иоанновна задумалась о расширении дворца. На следующий год после коронации она поручила его перестройку Франческо Растрелли.

По проекту архитектора, дворец занимал бы территорию собственности графа Апраксина, Морской Академии и некоторые другие существующие постройки. Все эти здания выкупили и снесли. Строительство началось в 1732 году и завершилось спустя 3 года. Императрица переехала туда на постоянное жительство.

Третий дворец -Анны Иоанновны Public domain/wikipedia.org

Фасады здания были направлены на Неву, Адмиралтейство и Дворцовую площадь. На четырех этажах уместились 70 парадных залов, более 100 спален, галерея, театр, большая капелла, служебные и караульные помещения, комнаты дворцовой канцелярии. Почти сразу после своего переезда Анна Иоанновна начала пристраивать к дворцу технические помещения, конюшни и сараи.

Сооружать пристройки продолжили и при следующей императрице, Елизавете Петровне. К 1750 году дворец стал пестрым и грязным. Только 1 января 1752 года императрица приказала создавать пристройки в едином стиле.

Чтобы уместить их все, пришлось вновь выкупать участки по соседству. Архитектор пристраивал новые корпуса, а в конце 1752 года Елизавета Петровна загорелась идеей увеличить высоту дворца с 14 до 22 метров. Проект Зимнего дворца нужно было переделать настолько, что архитектор предложил строить его в новом месте с нуля.

Последний Зимний дворец

Императрица подписала новый проект 27 июня 1754 года.

Для Елизаветы Петровны Сенат выделил на строительство Зимнего дворца 859 555 рублей 81 копейку, сообщает «Дилетант».Фактически, его построили на деньги от продажи водки и вина. Но этого не хватило. Итоговая сумма превысила 2 млн рублей.

К тому же, 9 марта 1755 года Сенат постановил выслать в Петербург дополнительную рабочую силу: каменщиков, плотников, столяров, литейщиков и других. Для повышения спроса на должности потенциальным кандидатам сулили три рубля. Но по приезду людям приходилось соглашаться на любые условия — вернуться обратно самостоятельно не представлялось возможным.

Елизавета Петровна до окончания строительства не дожила. Частично работу принимал Петр III — 6 апреля 1762 года. Однако летом 1762 года правителя свергли с престола, строительство закончилось только при Екатерине II.

Общая площадь дворца составила порядка 60 тысяч кв.м. В самом здании уместилось около 1,5 тысяч комнат. Архитектора Растрелли, который занимался проектированием, с работы сняли. Отделкой интерьеров дворца при новой императрице занимались уже другие иностранные архитекторы под руководством Бецкого. По окончанию строительства дворец имел желтые оттенки в окраске. В середине XIX века появились красные оттенки.

Путь к искусству

В 1764 году Екатерине II из Берлина пришли 317 ценных картины. Общая стоимость коллекции оценивалась в 183 тысяч талеров, пишет «Дилетант».

Картины разместили в «уединенных» апартаментах дворца. Они и породили французское название «Эрмитаж» — место уединения.

С 1767 по 1775 годы для коллекции картин спроектировали специальное здание. Оно расположилось восточнее дворца. Чтобы увидеть шедевры необходимо было пройти через апартаменты императрицы.

Только спустя несколько десятков лет, в 1790-х годах, Екатерина II приказала создать галерею-перемычку с Зимним дворцом — «Аполлонов» зал. Так посетители могли проникать к картинам, не проходя через царские покои.

Эрмитаж наших дней

Дворец прошел долгий путь от императорских резиденций до Эрмитажа.

С 1941 года здесь разместилась основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

Один из залов Эрмитажа Всевлод Тарасевич/МАММ/МДФ/russfoto

До этого он «принимал» внутри и музей революции, с 1920 по 1941 год, и Временное правительство, с июля по ноябрь 1917 года.

Еще раньше, с 1915 по 1917 годы в здании находился госпиталь имени царевича Алексея Николаевича.