Работа персонала «Алтайэнерго» получила высокую оценку губернатора края

Оценку энергетикам глава региона дал в ходе заседания Правительства. А директор филиала Николай Пантелеев в своем докладе озвучил основные итоги прошедшего ОЗП и планы компании.

— Мы прошли осенне-зимний период без серьезных аварийных ситуаций и длительных отключений электроэнергии. Количество технологических нарушений в сетях 6−110 киловольт во время этого ОЗП снизилось на 28,4 процента по сравнению с прошлогодним показателем, — отметил Николай Пантелеев.

Николай Пантелеев , директор филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Фото пресс-службы Правительства Алтайского края

Не секрет что как только заканчивается период максимальных нагрузок на электрооборудование, энергетики приступают к подготовке сетевого комплекса к следующей зиме. Однако, основной объем работ проводится во время летней ремонтной кампании. Для обеспечения надежного электроснабжения жителей и предприятий региона в этом году «Алтайэнерго» направит 572 миллиона рублей на ремонты и более миллиарда рублей на модернизацию, реконструкцию и строительство.

Например, предстоит ремонт почти 8 тысяч километров линий электропередачи всех классов напряжения, 247 подстанций 35−110 кВ, расчистка 1722 гектаров просек ЛЭП. Более полумиллиарда рублей будет направлено на технологическое присоединение потребителей к сетям компании, 266 миллионов составляют вложения в модернизацию системы учета электроэнергии.

Из крупных проектов, которые реализуются на территории обслуживания филиала «Алтайэнерго», можно назвать продолжение реконструкции подстанции «Санниковская» в пригороде Барнаула. Также большое значение имеет установка реклоузеров на линиях 10 кВ. В этом году их станет на 35 штук больше. Средства также будут направлены на приобретение 5 резервных источников снабжения электроэнергией и 29 единиц автотракторной техники. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

Перед началом каждого осенне-зимнего периода энергокомпании получают индекс готовности. ОЗП 2021 — 2022 гг. филиал «Алтайэнерго» начал с индексом «1», что означает — готов полностью. Такой же результат энергетики крупнейшей электросетевой компании региона планируют получить и к началу следующего отопительного сезона.