12 апреля
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Жизнь

Работающих за рубежом военнообязанных призвали вернуться в Россию для службы в армии

Россиянам, работающим за рубежом и подлежащих призыву, рекомендовали вернуться на год на родину для прохождения армейской службы. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщи в эфире телеканала РБК.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Депутат рекомендовал военнообязанным, работающим за рубежом, взять на год отпуск и отслужить в вооруженных силах России.

«Отдать долг Родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать», — заявил Картапалов.

Депутат отметил, что военнообязанные, не подлежащие призыву и работающие за рубежом, могут направить соответствующие документы в военным комиссариат в электронном виде.

А если военнообязанный находится в России в качестве отпуска, то он может прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и уехать обратно зарубеж.

11 апреля Госдума приняла поправки, которые позволяют вручать призывникам повестки в электронной форме. О том, что представляют из себя электронные повестки, рассказал altapress.ru.

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