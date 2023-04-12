Работающих за рубежом военнообязанных призвали вернуться в Россию для службы в армии

Депутат рекомендовал военнообязанным, работающим за рубежом, взять на год отпуск и отслужить в вооруженных силах России.
«Отдать долг Родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать», — заявил Картапалов.
Депутат отметил, что военнообязанные, не подлежащие призыву и работающие за рубежом, могут направить соответствующие документы в военным комиссариат в электронном виде.
А если военнообязанный находится в России в качестве отпуска, то он может прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и уехать обратно зарубеж.
11 апреля Госдума приняла поправки, которые позволяют вручать призывникам повестки в электронной форме. О том, что представляют из себя электронные повестки, рассказал altapress.ru.