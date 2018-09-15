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Работники Минздрава знают три главных принципа долголетия

Физическая и социальная активность, а также правильное питание — вот три самых главных принципа долголетия, заявила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Парк спорта.
Парк спорта.
vk.com/parksporta

Преждевременная старость наступает, в том числе, из-за атрофированных мышц, подчеркнула педиатр. Поэтому, «самый главный фактор сохранения мышечной массы и мышечной силы, а значит, и молодости — это физическая активность», заявила Ткачева RT.

Сбалансированное питание тоже очень важно для сохранения молодости. Здесь главное — есть достаточно овощей и фруктов (400—600 граммов в день обязательно), ограничить легкоусвояемые углеводы и потребление соли (не более пяти граммов в день) и не переедать в целом.

Социальная активность позволяет человеку ощущать себя востребованным, что тоже немаловажно для его физического состояния, пишет ura.ru.

А министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время брифинга по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявила, что у человека есть потенциал дожить до 120 лет.

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