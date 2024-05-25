Ради постройки нового дома в центре Барнаула снесли остановку

На месте деревянного дома на проспекте Красноармейском планируется построить новый магазин. Чтобы перед ним можно было разместить парковку для посетителей, авторы проекта внесли небольшие изменения в схему тротуаров и дороги, а также перенесли автобусную остановку дальше от участка.

Во время рассмотрения проекта возникли вопросы к подъездным путям, так как рядом находится автобусная остановка. Ее необходимо было гармонично вписать в новую парковочную зону.

Согласно проекту обновленных пешеходных связей, вдоль проспекта будут предусмотрены места для автомобилей, а автобусную остановку перенесут чуть выше ул. Анатолия. Теперь она будет располагаться по адресу Красноармейский, 39.

Схема движения на участке рядом с магазином на пр. Красноармейский, 35. Владимир Золотов

Проект согласовали с комитетом по дорожному транспорту Барнаула и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула перенесут остановку.

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