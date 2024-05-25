Ради постройки нового дома в центре Барнаула снесли остановку

Во время рассмотрения проекта возникли вопросы к подъездным путям, так как рядом находится автобусная остановка. Ее необходимо было гармонично вписать в новую парковочную зону.
Согласно проекту обновленных пешеходных связей, вдоль проспекта будут предусмотрены места для автомобилей, а автобусную остановку перенесут чуть выше ул. Анатолия. Теперь она будет располагаться по адресу Красноармейский, 39.
Проект согласовали с комитетом по дорожному транспорту Барнаула и ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула перенесут остановку.
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