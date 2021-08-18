Ради застройки нагорной части Барнаула чиновники согласны построить новую дорогу

Этот вопрос он обсудил со своими подчиненными и с директором ПСК «Строительная перспектива» Андреем Комяковым.
О том, что дорогу построить нужно, решили во время выезда Франка с застройщиками в квартал по ул. 6-я Нагорная, 15 г. Там на площади в 20 га планируется построить свыше 200 тыс. квадратных метров.
«Дорога новому кварталу, безусловно, необходима: в ней нуждаются жители уже построенных домов. Наличие дорожной инфраструктуры сделает более привлекательными еще не освоенные земельные участки для застройщиков», — цитирует мэра его пресс-служба.
Участники совещания обсудили вопросы финансирования строительства новой дороги, его этапами и сроками, возможность использования строительной техникой объездных путей и так далее.
Пришли к тому, что нужно доработать проект планировки и представить дополнительные решения по строительству дороги, тротуаров и освещения.
Ранее стало известно, что в Барнауле планируют построить дорогу-дублер Павловского тракта.