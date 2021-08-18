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Жизнь

Ради застройки нагорной части Барнаула чиновники согласны построить новую дорогу

Новая дорога появится в нагорной части Барнаула. Она нужна не только людям в заселенных кварталах, но и застройщикам, которые охотнее станут заходить на неосвоенные земельные участки, считает глава города Вячеслав Франк.

Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле.
Выездное совещание по вопросу строительства дорог в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

Этот вопрос он обсудил со своими подчиненными и с директором ПСК «Строительная перспектива» Андреем Комяковым.

О том, что дорогу построить нужно, решили во время выезда Франка с застройщиками в квартал по ул. 6-я Нагорная, 15 г. Там на площади в 20 га планируется построить свыше 200 тыс. квадратных метров.

«Дорога новому кварталу, безусловно, необходима: в ней нуждаются жители уже построенных домов. Наличие дорожной инфраструктуры сделает более привлекательными еще не освоенные земельные участки для застройщиков», — цитирует мэра его пресс-служба.

Новый квартал в нагорной части Барнаула.
Новый квартал в нагорной части Барнаула.
Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Участники совещания обсудили вопросы финансирования строительства новой дороги, его этапами и сроками, возможность использования строительной техникой объездных путей и так далее.

Пришли к тому, что нужно доработать проект планировки и представить дополнительные решения по строительству дороги, тротуаров и освещения.

Ранее стало известно, что в Барнауле планируют построить дорогу-дублер Павловского тракта.

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