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Радиация в магазинах: продукты в России будут облучать

Новую технологию обработки продуктов питания анонсировала «дочка» Росатома — «Русатом Хэлскеа». Уже в 2019 году в России появится технология, которая позволит увеличить срок хранения продуктов без дополнительной консервации, следует из информации разработчиков.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0

Однако эксперты пока крайне осторожно оценивают данную перспективу, пишут «Известия». Все дело в том, что в основе технологии будет лежать обработка ионизирующим излучением.

Мирный атом в сельском хозяйстве

План работ по изучению и применению ионизирующего облучения существует и утвержден руководством Росатома, а правительство РФ поручило федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию этого плана. Параллельно ведет работу и Минсельхоз: там исследование носит более прямое название: «Радиационные агробиотехнологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности».

Удар по плесени

В первую очередь, исследователи ведут речь об обработке мяса, картофеля и зерна. Ионизирующее излучение позволит подавлять развитие и размножение микроорганизмов (бактерий, вирусов, плесени), а также насекомых-вредителей.

С помощью облучения свежие овощи и фрукты после сбора урожая будут замедлять созревание. Также можно будет замедлять прорастание корнеплодов при длительном хранении. Урожайность облученных сельхозкультур также увеличится, заявляют разработчики.

Мнение экспертов

Между ряд экспертов считают, что последствия облучения продуктов питания до конца не изучены.

По некоторым данным, облучение приводит к изменениям на клеточном уровне, пишет ura.ru. Также нет гарантии, что даже при высоких дозах излучения будут уничтожены все микроорганизмы, а у продукции может исчезнуть запах или напротив — появится специфический.

Облучение также может произойти повреждение или уничтожение витаминов (E и B1) и и содержащегося в продуктах белка.

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