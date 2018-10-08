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Экономика
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Дефицит продуктов может возникнуть из-за пакета Яровой

Разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать поставщикам нераспроданный товар с истекшим сроком годности, может привести к дефициту продуктов, пишут «Известия».

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0

Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Подобный запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни», уверен Беляков.

Из-за невозможности вернуть товары ритейлерам придется сокращать объем заказа, пояснили в АКОРТ. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресные дни — поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу-субботу.

Продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях, пишет «Коммерсантъ».

Излишнее регулирование торговой отрасли может привести к негативным последствиям, пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга.

«Мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему», — пояснили в министерстве.

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