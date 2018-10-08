Дефицит продуктов может возникнуть из-за пакета Яровой

Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Подобный запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни», уверен Беляков.
Из-за невозможности вернуть товары ритейлерам придется сокращать объем заказа, пояснили в АКОРТ. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресные дни — поставщики завозят продукты сразу на три дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу-субботу.
Продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях, пишет «Коммерсантъ».
Излишнее регулирование торговой отрасли может привести к негативным последствиям, пояснили изданию в пресс-службе Минпромторга.
«Мы считаем необходимым перед принятием законопроекта во втором чтении провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему», — пояснили в министерстве.