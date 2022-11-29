Радиостанция «Юмор FM» в Барнауле запускает новый спецпроект «Родом с Алтая»

В Алтайском крае во все времена рождалось много успешных людей. Алтай даёт им силы и вдохновение для достижений в разных областях — в литературе, кино, музыке, спорте. С историями жизни таких людей слушатели радиостанции «Юмор FM» смогут познакомиться в серии новых программ. Разные герои.

Разные судьбы. И то что их объединяет — вера в свои силы, любовь к своему делу и стремление идти вперёд, несмотря на любые трудности. Слушайте удивительные истории успеха людей, родившихся в Алтайском крае, на «Юмор FM».

Программа выходит при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Источник: https://altai.news"