29 ноября
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Жизнь

Радиостанция «Юмор FM» в Барнауле запускает новый спецпроект «Родом с Алтая»

В цикле программ «Родом с Алтая» слушатели познакомятся с историями успеха наших знаменитых земляков

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

В Алтайском крае во все времена рождалось много успешных людей. Алтай даёт им силы и вдохновение для достижений в разных областях — в литературе, кино, музыке, спорте. С историями жизни таких людей слушатели радиостанции «Юмор FM» смогут познакомиться в серии новых программ. Разные герои.

Разные судьбы. И то что их объединяет — вера в свои силы, любовь к своему делу и стремление идти вперёд, несмотря на любые трудности. Слушайте удивительные истории успеха людей, родившихся в Алтайском крае, на «Юмор FM».

Программа выходит при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Источник: https://altai.news"

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