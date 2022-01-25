Радиотехнический полк создадут в Алтайском крае

В радиотехнический полк переформируют отдельный радиобатальон и дислоцироваться он будет в Алтайском крае, объявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Кроме этого, планируется создать отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы в Новосибирской и Челябинской областях.
Лапин уточнил, что новые подразделения будут укомплектованы современными образцами специальной техники: «Поле-21», «Силок», «Свет-КУ», «Лесостепь», «Лесочек» и «Палантин».
«Это позволит в два раза увеличить количество объектов, прикрываемых от беспилотной авиации и крылатых ракет», — отметил командующий.
Всего до конца 2022 года парк спецтехники РЭБ усилят 70 современными образцами вооружения различного назначения.
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