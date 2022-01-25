25 января -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Радиотехнический полк создадут в Алтайском крае

До конца 2022 года в составе Центрального военного округа появится радиотехнический полк. Он усовершенствует боевой состава округа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Радиовышки РЭБ.
Радиовышки РЭБ.
function.mil.ru

В радиотехнический полк переформируют отдельный радиобатальон и дислоцироваться он будет в Алтайском крае, объявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Кроме этого, планируется создать отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы в Новосибирской и Челябинской областях.

Лапин уточнил, что новые подразделения будут укомплектованы современными образцами специальной техники: «Поле-21», «Силок», «Свет-КУ», «Лесостепь», «Лесочек» и «Палантин».

«Это позволит в два раза увеличить количество объектов, прикрываемых от беспилотной авиации и крылатых ракет», — отметил командующий.

Всего до конца 2022 года парк спецтехники РЭБ усилят 70 современными образцами вооружения различного назначения.

Ранее российские военные разработали камень-шпион.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость