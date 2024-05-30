Магнитуда его составила 3,1. Эпицентр находился в Туве, указывает «Интерфакс».

Сейсмособытие случилось в 05:06 местного времени.

Ранее еще одно ощутимое землетрясение произошло в Сибири. В этот раз эпицентр находился в Кузбассе. Магнитуда сейсмособытия составила 3,5.

Также сейсмособытие случилось неподалеку от села Бельтир (Республика Алтай). Магнитуда составила 3,8. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

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