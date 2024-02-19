Раскрыли сроки выхода нового iPhone SE

В Apple запланировали выпуск нового поколения iPhone SE на начало 2025 года. Об этом сообщает The Elec.

Известно, что компания провела переговоры с поставщиками дисплеев для SE. Они контактировали Samsung Display и BOE, а также малоизвестным производителем Tianma. Они производят передние панели.

Так, выход нового устройства запланировали на первую половину 2025 года. Анонс должен состояться уже в марте или апреле текущего года.

Пока не ясно, какой дисплей получит четвертое поколение SE. При этом, скорее всего, смартфон будет иметь дизайн iPhone 13 или iPhone 14.

Напомним, что третье поколение SE выпустили в марте 2022 года, второе — апреле 2020 года, а первое — марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что срочно обновить iPhone призвала компания Apple.

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