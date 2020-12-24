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Жизнь

Раскрыта главная опасность селедки

Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин рассказал радио Sputnik какую селедку лучше покупать.

Селедка.
Селедка.
irksib.ru.

Фомин отметил, что лучше купить цельную рыбу и самостоятельно ее разделать. При этом она рыбина должна быть упругой и крепкой.

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок — сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что слабосоленая селедка меньше хранится и быстрее портится — поэтому в нее и добавляют консерванты.

Если говорить о сроке годности, то разделанная сельдь хранится от 30 до 45 суток в зависимости от упаковки. Например, в вакуумной упаковке хранится дольше.

Селедка под &quot;шубой&quot;.
Селедка под «шубой».
buzzfeed.com

Филе в пластиковой банке может представлять опасность — надо смотреть, чтобы емкость была герметичной и из нее ничего не вытекало.

«Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно есть не более месяца с даты изготовления. А дальше начинаются „пляски“. Мы не знаем, в каких условиях она хранилась, температура должна быть, как в холодильнике, не выше пяти градусов. Если витрина в магазине с соответствующей температурой вызывает у вас доверие, значит можно брать даже в последний день перед окончанием срока. А если селедка хранилась просто при комнатной температуре, то она могла испортиться», — предупредил Фомин.

Он подчеркнул, что самая главная рекомендация — доверять проверенным брендам, которые много лет на рынке и дорожат своей репутацией.

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