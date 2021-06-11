11 июня
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Жизнь

«Распишем не только фасады, но и любую вашу вещь». В Барнауле пройдет фестиваль стрит-арта

Новый арт-объект, лекции, роспись амфитеатра и фасадов зданий — все это на фестивале стрит-арта О2 Fest. Он откроется 12 июня в Барнауле.

Баллончик с краской. Граффити.
Баллончик с краской. Граффити.
CC0

Открытие фестиваля начнется в 15:00 в парке «Изумрудный» у амфитеатра. На нем с лекцией о стрит-арте выступит Александр Милицин, организатор российских и международных фестивалей.

Он расскажет, для чего стрит-арт нужен городу и можно ли на нем зарабатывать, а также откуда взялись муралы — большие арты на стенах зданий.

Также в парке откроют арт-объект «Wave», который по словам создателей, станет центром притяжения и любимым местом для отдыха в городе.

— Во время лекции художники прямо при вас будут расписывать амфитеатр. А после лекции они смогут расписать любую принесенную вами вещь! — рассказывают организаторы.

Проводит фестиваль команда О2 Team, знакомая по Ток Fest 2020 с росписью 5 трамваев в честь 75-летия Победы.

Стрит-арт фестиваль этого года поможет переосмыслить привычные стены многоэтажных домов и превратить их в достопримечательности. За две недели художники распишут стены домов в нескольких городах Алтайского края: в Барнауле, Заринске, Бийске, Рубцовск.

Какие именно будут арты, организаторы пока держат в секрете.

— Тематика очень широкая, но очертить можно так — молодость, природа, родные края. Пока можем сказать о первом художнике — это Евгений Воронин, знаменитый райтер, обладающий узнаваемым стилем. Он будет красить фасад на улице Юрина в Барнауле, — рассказала altapress.ru Елена Бутакова, один из организаторов фестиваля.

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