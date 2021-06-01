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Алтайский заповедник «Тигирекский» устроит арт-каникулы для любителей природы

С 14 по 20 июня в Тигиреке пройдут арт-каникулы. В течение пяти дней творческая группа будет выходить пленэры в единственном заповеднике Алтайского края.

Тигирекский заповедник, лесостепь в долине Ханхары.
Тигирекский заповедник, лесостепь в долине Ханхары.
И. Баева, tigirek.ru

В программе арт-каникул: художественные мастер-классы, экскурсии, вечерние игротеки и просмотр документальных фильмов под открытым небом, сообщает «Визит-Алтай».

Освоить живописные, графические и прикладные техники работы с образами природы гостям Тигирекского заповедника поможет художник-анималист Олеся Южкова.

Она познакомит участников с законами биологической иллюстрации, обучит кардмейкингу (изготовлению уникальных открыток) и росписи по камням и дереву. Никаких особых художественных навыков от участников арт-каникул не требуется.

Кроме того, отдых в Тигирекском запомнится прогулками по живописным местам, купанием в чистейшей воде, душевными чаепитиями на природе.

Стоимость участия в творческой программе 5 тыс. рублей. Проживание оплачивается отдельно — 2,5 тыс. рублей в сутки за 4-местный домик. Экскурсия для мини-группы из четырех человек обойдется еще в 1,5 тыс. рублей.

Подробности поездки — по телефону 8−903−073−04−86 (Олеся Витальевна Южкова).

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