Рассупонилось солнышко: ночью произошли несколько вспышек и взрывов на светиле. Время возмущений

Заметные возмущения ожидаются ближе к маю, пишет "МК".
Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.
Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Необходимо:
- не употреблять спиртное,
- пить успокаивающий чай,
- пить больше воды.
Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.
Гаджеты
Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.
Радиация
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
Цифра
Исследователи предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».
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