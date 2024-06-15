Растяжка в парке, ноги на педалях, игроки в деле. 8 идей, как провести выходные в Барнауле

В кино
Драмедия Хон Сан-су «Нужды путешественника» в «Премьере» — 15 июня, 14:50, 18+
Документальный фильм Вадима Витовцева и Ильи Цыганова «Хозяин Алтайских гор» в «Мире» — 15 июня, 17:35, 6+
В театр
«Светлые люди» в Крепостном театре — 16 июня, 18:00, 12+
В музей
Выставка «Бессмертный Гоголь: путь к образу» в Художественном музее — 15 июня, с 10:00 до 18:00, 12+
В парк
Открытая тренировка от проекта «Дворовый тренер» в парке «Изумрудный» — 15 июня, с 17:00 до 19:00, 0+
На игру
Игротека «#390» от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 16 июня, 18:30, 18+
Для детей
Комедия Дениса Гуляра «Манюня: Приключения в Москве» в «Мире» — 15 июня, 15:40, 6+
В лес
А еще можно устроить велопрогулку по «Трассе здоровья». Будет тепло, но не забудьте репелленты.
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