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Жизнь

Растяжка в парке, ноги на педалях, игроки в деле. 8 идей, как провести выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем можно заняться на этих выходных: прокатиться по лесу, размяться в парке, сходить в театр или посмотреть пару фильмов.

Проспект Ленина в Барнауле.
Проспект Ленина в Барнауле.
Дарья Беркетова

В кино

Драмедия Хон Сан-су «Нужды путешественника» в «Премьере» — 15 июня, 14:50, 18+

Документальный фильм Вадима Витовцева и Ильи Цыганова «Хозяин Алтайских гор» в «Мире» — 15 июня, 17:35, 6+

Фильм &quot;Хозяин Алтайских гор&quot;.
Фильм "Хозяин Алтайских гор".
Кадр из фильма "Хозяин Алтайских гор".

В театр

«Светлые люди» в Крепостном театре — 16 июня, 18:00, 12+

&quot;Светлые люди&quot; в Крепостном театре.
"Светлые люди" в Крепостном театре.
vk.com/krepostnoy_teatr

В музей

Выставка «Бессмертный Гоголь: путь к образу» в Художественном музее — 15 июня, с 10:00 до 18:00, 12+

В парк

Открытая тренировка от проекта «Дворовый тренер» в парке «Изумрудный» — 15 июня, с 17:00 до 19:00, 0+

Открытая тренировка в парке &quot;Изумрудный&quot;.
Открытая тренировка в парке "Изумрудный".
vk.com/park_izumrudnyi

На игру

Игротека «#390» от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 16 июня, 18:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

Для детей

Комедия Дениса Гуляра «Манюня: Приключения в Москве» в «Мире» — 15 июня, 15:40, 6+

В лес

А еще можно устроить велопрогулку по «Трассе здоровья». Будет тепло, но не забудьте репелленты.

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