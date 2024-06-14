От царской диковинки до «чертей» на дне. 9 красивых озер Алтайского края, которые стоит увидеть

Хотите небольшой уик-энд как на море? Или побыть наедине с природой без лишних глаз? В Алтайском крае есть несколько озер, которые точно заслуживают внимания. О некоторых вы, может быть, и не знали.

Кулундинское озеро,

Благовещенский район

393 км от Барнаула.

Самое большое озеро Алтайского края. Его площадь 728 кв. км, зато глубина скромная — всего 3 метра. Водоем слабосоленый и по химическому составу похож на Мертвое море. Здесь есть лечебная грязь и краснокнижные животные. Летом вода прогревается до +26.

Вид на Кулундинское озеро, 1,5 км от Знаменки. commons.wikimedia.org, CC0

Озерное,

Чарышский район

340 км от Барнаула.

Это труднодоступное озеро — находится на высоте 1450 метров в верховьях реки Сентелек. Озерное образовалось из ледниковых вод горы Горелый белок. Вода здесь кристально чистая и в теплые дни прогревается до +20. На берегу есть место для палаток.

Озеро Озерное. Чарышский район. Валерий Степанюк.

Малиновое озеро,

Михайловский район

375 км от Барнаула.

Соленое озеро розового цвета. Его глубина около метра. Туристы сюда приезжают не только за красотой, но и лечебной грязью. Самое удачное время посещения — с июня по август. Кстати, розовую соль доставляли лично Екатерине II, которая любила удивлять этой диковинкой иностранцев.

Малиновое Озеро. commons.wikimedia.org, Romazan1973

Бурлинское озеро,

Славгород

467 км от Барнаула.

Вода озера время от времени окрашивается в розовый цвет, а берега — сплошная поваренная соль. Лучше всего сюда приезжать в июле, чтобы увидеть розовую гладь. Некоторые туристы ищут крупные кристаллы соли, чтобы забрать с собой.

Тур выходного дня - край малиновых озер. архив музея "Мир камня"

Щекулдук,

Кулундинский район

386 км от Барнаула.

Красивое озеро с песчаным берегом, соленой водой и целебной грязью. Здесь можно как заночевать в палатке, так и снять жилье.

Озеро Щекулдук. yandex.ru/maps/11235/altai-krai/Алекс

Чертово,

Тальменский район

93 км от Барнаула.

Уютное и действительно дикое озеро, окруженное лесом со всех сторон. Дно достаточно резко уходит вглубь, и, по местной легенде, там вас может схватить «черт». Зато местные любят здесь рыбачить.

Озеро Чертово. Павел Голяков

Гуселетовские озера,

Романовский район

223 км от Барнаула.

Глубина Гуселетовских озер не больше 1,5 метров, а под слоем соляной корки находится лечебная грязь, которая имеет свойства природного антибиотика. И да, в соленом озере смывать грязь можно, а вот в щелочном — нет.

Гуселетовское озеро. akunb.altlib.ru

Кучукское,

Благовещенский район

325 км от Барнаула.

Самое соленое озеро в Алтайском крае и второе по величине. Концентрация соли здесь — около 300 грамм на 1 литр воды. Водоем имеет розовый оттенок и лечебную грязь. А еще здесь живет рачок Artemia salina.

Кучукское озеро. water-rf.ru.

Моховое,

Курьинский район

326 км от Барнаула.

Живописное озеро у подножия Синюхи. Оно похоже на чашу: со всех сторон окружено причудливыми валунами. Летом вода хорошо прогревается, и в ней можно купаться. К сожалению, через 100 лет это озеро может исчезнуть — уровень воды ежегодно снижается.

Озеро Моховое. yandex.ru/maps/org/ozero_mokhovoye

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