От царской диковинки до «чертей» на дне. 9 красивых озер Алтайского края, которые стоит увидеть

Кулундинское озеро,
Благовещенский район
393 км от Барнаула.
Самое большое озеро Алтайского края. Его площадь 728 кв. км, зато глубина скромная — всего 3 метра. Водоем слабосоленый и по химическому составу похож на Мертвое море. Здесь есть лечебная грязь и краснокнижные животные. Летом вода прогревается до +26.
Озерное,
Чарышский район
340 км от Барнаула.
Это труднодоступное озеро — находится на высоте 1450 метров в верховьях реки Сентелек. Озерное образовалось из ледниковых вод горы Горелый белок. Вода здесь кристально чистая и в теплые дни прогревается до +20. На берегу есть место для палаток.
Малиновое озеро,
Михайловский район
375 км от Барнаула.
Соленое озеро розового цвета. Его глубина около метра. Туристы сюда приезжают не только за красотой, но и лечебной грязью. Самое удачное время посещения — с июня по август. Кстати, розовую соль доставляли лично Екатерине II, которая любила удивлять этой диковинкой иностранцев.
Бурлинское озеро,
Славгород
467 км от Барнаула.
Вода озера время от времени окрашивается в розовый цвет, а берега — сплошная поваренная соль. Лучше всего сюда приезжать в июле, чтобы увидеть розовую гладь. Некоторые туристы ищут крупные кристаллы соли, чтобы забрать с собой.
Щекулдук,
Кулундинский район
386 км от Барнаула.
Красивое озеро с песчаным берегом, соленой водой и целебной грязью. Здесь можно как заночевать в палатке, так и снять жилье.
Чертово,
Тальменский район
93 км от Барнаула.
Уютное и действительно дикое озеро, окруженное лесом со всех сторон. Дно достаточно резко уходит вглубь, и, по местной легенде, там вас может схватить «черт». Зато местные любят здесь рыбачить.
Гуселетовские озера,
Романовский район
223 км от Барнаула.
Глубина Гуселетовских озер не больше 1,5 метров, а под слоем соляной корки находится лечебная грязь, которая имеет свойства природного антибиотика. И да, в соленом озере смывать грязь можно, а вот в щелочном — нет.
Кучукское,
Благовещенский район
325 км от Барнаула.
Самое соленое озеро в Алтайском крае и второе по величине. Концентрация соли здесь — около 300 грамм на 1 литр воды. Водоем имеет розовый оттенок и лечебную грязь. А еще здесь живет рачок Artemia salina.
Моховое,
Курьинский район
326 км от Барнаула.
Живописное озеро у подножия Синюхи. Оно похоже на чашу: со всех сторон окружено причудливыми валунами. Летом вода хорошо прогревается, и в ней можно купаться. К сожалению, через 100 лет это озеро может исчезнуть — уровень воды ежегодно снижается.
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