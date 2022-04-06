Равные права: почему в России алименты предлагают платить обоим родителям

Как пишут «Известия», законопроект предлагает внести изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса.
В частности, он позволит, чтобы супруги в течение трех лет с рождения ребенка могли требовать алиментов. Делать это можно в судебном порядке, при отказе от материальной поддержки и отсутствии соглашения об алиментах.
Депутаты Архангельского областного собрания отметили: «Судебная практика говорит о том, что в последние годы место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды».
Законопроект хотят поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.
«Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим эту инициативу, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права», — подчеркнула глава комитета Нина Останина.
Сообщается, что Госдума рассмотрит и сможет принять законопроект в июне.