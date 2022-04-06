Равные права: почему в России алименты предлагают платить обоим родителям

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Кто поддержит законопроект об алиментах?

Законопроект хотят поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.

«Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим эту инициативу, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права», — подчеркнула глава комитета Нина Останина.