6 апреля
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Жизнь

Равные права: почему в России алименты предлагают платить обоим родителям

Выплачивать алименты не только женщинам, но и мужчинам предлагают в России. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области. Рассказываем, что известно о новой инициативе.

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
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Как мужчин и женщин уравняют в правах на алименты?

Как пишут «Известия», законопроект предлагает внести изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса.

В частности, он позволит, чтобы супруги в течение трех лет с рождения ребенка могли требовать алиментов. Делать это можно в судебном порядке, при отказе от материальной поддержки и отсутствии соглашения об алиментах.

2
Почему женщин обяжут платить алименты?

Депутаты Архангельского областного собрания отметили: «Судебная практика говорит о том, что в последние годы место жительства ребенка определяется с его отцом. На такую тенденцию указали Верховный суд Республики Коми, Пермский краевой суд, Владимирский, Волгоградский и Ярославский областные суды».

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0
3
Кто поддержит законопроект об алиментах?

Законопроект хотят поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.

«Речь идет о том, чтобы предоставить возможность мужчине получать алименты, если он занимается воспитанием ребенка. Мы поддержим эту инициативу, потому что по Конституции у нас мужчина и женщина имеют равные права», — подчеркнула глава комитета Нина Останина.

4
А когда рассмотрят новый законопроект?

Сообщается, что Госдума рассмотрит и сможет принять законопроект в июне.

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
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