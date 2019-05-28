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28 мая 20°C

Разразился скандал с украинским конкурсом «Голос. Дiти»

В украинских соцсетях поднялся «шум» из-за участия 7-летней россиянки Таисии Скомороховой в национальном проекте «Голос. Дети» («Голос. Діти»), сообщает УНИАН.

Микрофон. Выступление. Ребенок.
Микрофон. Выступление. Ребенок.
СС0

Юная исполнительница приняла участие в слепых прослушиваниях 26 мая, исполнив хит Тины Тернер Simply The Best. В итоге ей удалось «развернуть» к себе кресла всех членов жюри.

В качестве наставников Таисия выбрала группу «Время и Стекло».

Некоторым пользователям сети не понравилось, что девочка приехала на конкурс из России на Украину — так как и в РФ существует аналогичный проект, пишет «Росбалт».

«Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют», «Прикольная девочка, но на „Голос“ ей рано!», «Удивительно, как Джамала не спросила у нее: „чей Крым?“. Она, наверное, не поняла, что она из России!» — такие комментарии есть под видео с выступлением юной певицы.

Но многие поддержали Таисию: «Энерджайзер. Молодчинка!!! Будет что посмотреть», «Девчулька просто класс!», «Малая — бомба! Крутая девчонка! Зажигалка! Рождена энергетиком!».

Скандал в России

В российском детском «Голосе» победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 53% голосов зрителей. Однако экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микеллы, после чего Первый канал аннулировал итоги сезона детского «Голоса» и организовал спецвыпуск шоу. Причем накрутка, по данным экспертов, могла обойтись покупателю в 2,3−3 млн рублей.

В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст в ходе спецвыпуска проекта объяснил: принято решение не проводить повторное голосование. Победителями станут все финалисты. Кроме 1 млн рублей победителям предоставили возможность записаться в студии «Юниверсал мьюзик».

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