Стало известно, кто победил в шоу «Голос. Дети» после скандала с накруткой голосов

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты этого сезона. Каждому из них будет выдан приз — 1 млн рублей, рассказало РИА Новости.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в ходе спецвыпуска проекта объяснил: принято решение не проводить повторное голосование. Победителями станут все финалисты. Кроме 1 млн рублей победителям будет предоставлена возможность записаться в студии «Юниверсал мьюзик».

При этом «Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. «Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи «Голос», и желаем ей больших творческих успехов», — сказал Дмитрий Нагиев в прямом эфире, информирует Сноб.

Итак, называем победителей: Ержан Максим, Валерия Кузакова, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, а также дочь певицы Алсу Микела Абрамова.

Телеведущий Максим Галкин уже прокомментировал это решение, назвав его мудрым. Он «как зритель растроган этим справедливым финалом», считает, что Первый канал достойно вышел из скандала и поздравляет победителей.

Скандал был связан с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая взяла первое место в шестом сезоне по итогам зрительского голосования. Экспертиза выявила накрутку голосов в пользу Микелы, после чего Первый канал аннулировал итоги сезона детского «Голоса» и организовал спецвыпуск шоу. Причем накрутка, по данным экспертов, могла обойтись покупателю в 2,3−3 млн рублей.

На скандал с накруткой голосов очень болезненно отреагировали в сети. Первый канал обвиняли в продажности, родителей Микелы в подкупе голосов для дочери. А фаворитом считался мальчик из Казахстана — Ержан Максим. Дмитрий Нагиев представил его так: «Казахстанский Паваротти».