24 ребенка пострадали в ДТП на Алтае за один месяц

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к родителям-водителям с просьбой проявить ответственности при перевозке детей, сообщает региональное МВД.

В январе 2022 года в крае зарегистрировали 19 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 24 ребенка получили травмы.

«В подавляющем большинстве ДТП автомобилями управляли родители несовершеннолетних, в остальных случаях дети находились в сопровождении мам. Зачастую причина этих дорожно-транспортных происшествий — именно халатность родителей, близких людей, пренебрегших правилами дорожного движения», — отметили в ведомстве.

В трех случаях нарушили очередность проезда, в двух — допустили выезд на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, еще в одном — нарушили расположение автомобиля на дороге.

Кроме того, по причине нарушения правил перевозки детей ранения получил трехлетний ребенок, перевозимый без детского автокресла, а также несовершеннолетние 8 и 13 лет, не пристегнутые ремнями безопасности.

«Приведенные факты не могут не вызывать тревогу Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

В ГИБДД напомнили несколько важных правил: перевозите детей в удерживающих устройствах, не употребляйте алкоголь перед поездкой, не оставляйте ребенка одного в машине и другие рекомендации.

Кстати, только за первых два дня 2022 года в крае произошло девять ДТП: двое погибших и семеро раненых.