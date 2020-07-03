Редактору газеты пригрозили «оторвать головешку» из-за статьи о рухнувшем заборе

«Крамольную» статью о некачественно построенном заборе опубликовали в «Борзинской газете». После этого посыпались угрозы.

Как пишет «Чита.Ру», обматерил и пообещал «оторвать головешку» местный предприниматель. Конфликт произошел из-за слова «халтура».

«Когда я узнала о том, что забор упал, пошла посмотрела сама. Там уже восстанавливали это ограждение, просто взяли и поставили обратно, как конструктор LEGO. Просто проходя мимо, увидела, что решетка в одном месте не приварена. Я не специалист, но лично мое мнение — это просто халтура <…> Я пошла от парка мимо районной больницы, посмотрела на забор, который был построен в прошлом веке: стоял и будет стоять, с ним ничего не будет», — рассказала редактор газеты.