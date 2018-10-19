Редкое зрелище: как выглядят животные на рентгеновских снимках

Зоопарк в американском штате Орегон опубликовал рентгеновские снимки своих питомцев. Снимки сделаны во время обычных медосмотров зверей.

Рентген — один из эффективных методов диагностики у животных. Также он позволяет свести к минимуму время анестезии в случае операций, пишет Русская служба BBC.

Удивительные и готические рентгеновские снимки животных, сделанные во время проверок здоровья в ветеринарном центре.

Подобные снимки редко становятся достоянием общественности, так как делаются обычно исключительно в исследовательских целях, пишет mail.ru.

Родригесская летучая лисица, королевский питон, хвост бобра.