Рекорд по смертям: 17 человек умерли за сутки на Алтае, коронавирусом заболело 19 000 человек

В Алтайском крае, по данным на 30 октября, зарегистрировали 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, уже больше недели — с 21 октября — в крае ежедневно фиксируют от 205 до 219 заболевших. Причем 20 октября установили «новый рекорд» — плюс 305 зараженных.

На 30 октября всего в крае инфицированных — 19 000 (в том числе 1 408 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 16 054 пациента, из них за прошедшие сутки — 118.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией — 2 177 человек.

«Кроме этого, 2 389 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 337 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 416 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому», — отметили в оперштабе.

Еще 6 366 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

«Развернуто 5 438 коек, к кислороду имеют подключение 2 615, с ИВЛ — 503. Таким образом, резервных коек: 5438 — 2177 — 2389 — 337 = 535», — добавили в оперштабе.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

По типу заболевания: 307 случаев — завозные (119 — из-за рубежа), 10 605 — по контакту с ранее заболевшими, 5 739 — у больных внебольничной пневмонией, 7 434 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 5 827 случаях.

Количество тяжелобольных — 511, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 149.

За весь период скончались 765 человек: из них 17 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 6, по иной причине смерти — 11). Всего от короновирусной инфекции скончались 367 человек (по иным причинам смерти — 394). На экспертизе — 4 случая.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае запретили любые ночные развлечения, а также расширили список мест, где обязательна маска на лице.