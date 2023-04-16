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Жизнь

Рекорд СССР. Что такого особенного во флорентийской мозаике, которая украшала барнаульский Речной вокзал

В советском Барнауле очень любили мозаики, особенно флорентийские панно. Именно такое украшало здание Речного вокзала, помните? Рассказываем, что мы знаем о мозаике «Труд и природа Алтая» и где она теперь.

Мозаика «Труд и природа Алтая».
Мозаика «Труд и природа Алтая».
Анна Зайкова, altapress.ru
  • Панно изготовили мастера Колыванского камнерезного завода (супруги Ольга и Георгий Алексеевы) в 1984 году.
  • Мозаику собирали около года. Специальная бригада из семи камнерезов подбирала исключительные камни для необычного панно: коргонский порфир, ревнёвская яшма, белорецкий кварцит и мрамор.
  • Это самая большая по размерам флорентийская мозаика в СССР — площадь панно 46 кв.м. К слову, рекорд вряд ли превзойдут, так как мастеров, которые умеют работать с флорентийской мозаикой в таких масштабах, очень мало.
  • Произведение полностью закрывало глухую стену фойе, его видел каждый посетитель.
  • Перед сносом Речного панно демонтировали, разбили на части и отправили на хранение в Государственный художественный музей Алтайского края.
  • Разрушительными для этой мозаики могут стать сырость, любая копоть и химическое воздействие.
Мозаика «Труд и природа Алтая».
Мозаика «Труд и природа Алтая».
Анна Зайкова, altapress.ru
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