Российский рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который стал известен после скандального появления на вечеринке в полностью обнаженном виде, прикрывая интимное место носком, планирует отказаться от российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На данный момент исполнитель находится в США. Известно, что он смог попасть в страну через Армению с помощью «третьих лиц».

Отмечается, что изначально Васильев собирался отправиться служить в армию и прошёл недельный подготовительный курс, но во время обучения понял, что это «не его».

Рэпер заявил, что хочет заниматься только творчеством, поэтому принял решение переехать в США и отказаться от паспорта РФ. Как сообщает Shot, лейбл Rocket Records расторг контракт с артистом в одностороннем порядке. Представители лейбла также выразили несогласие с действиями Vacio.

Ранее сообщалось, что скандальный рэпер Vacio сбежал из России.

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