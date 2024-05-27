На данный момент исполнитель находится в США. Известно, что он смог попасть в страну через Армению с помощью «третьих лиц».
Отмечается, что изначально Васильев собирался отправиться служить в армию и прошёл недельный подготовительный курс, но во время обучения понял, что это «не его».
Рэпер заявил, что хочет заниматься только творчеством, поэтому принял решение переехать в США и отказаться от паспорта РФ. Как сообщает Shot, лейбл Rocket Records расторг контракт с артистом в одностороннем порядке. Представители лейбла также выразили несогласие с действиями Vacio.
Ранее сообщалось, что скандальный рэпер Vacio сбежал из России.
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