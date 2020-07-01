Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru впервые в жизни голосовала под звон колоколов, запах спирта и с собакой

1 июля наступил общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. По подсчетам алтайского ЦИК, явка на 10 утра составила 38,8% - это более 700 тыс. человек. Среди них оказалась и корреспондент altapress.ru Анна Недобиткова, для которой это первый избирательный опыт в жизни. Что она увидела на избирательном участке самого густонаселенного района Барнаула, читайте в нашем репортаже.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Патриотические песни и колокольный перезвон

Признаюсь, голосование за поправки в Конституцию для меня в принципе первый избирательный опыт в жизни. Раньше, чтобы проголосовать, пришлось бы ехать в другой город и даже в другой регион. Честно сказать, большой охоты не было. Теперь свое волеизъявление я могу выразить в 100 метрах от дома.

Барнаульская школа № 128, что располагается в самом густонаселенном Индустриальном районе, поднимала избирателей с раннего утра. Причем в прямом смысле этого слова.

Только часы пробили 8.00, по окрестностям разнеслись раздирающие звуки патриотических песен.

Флаг России СС0

Тех, кто в официальный выходной среди недели решил поспать, завывания «Давай, Россия, давай-давай!», вряд ли обрадовали. Спастись от них можно было только за наглухо закрытыми окнами.

Патриотически-избирательный репертуар оказался скудным: пять-шесть песен всю утро крутили по кругу. Таинственного шарму им добавил только колокольный перезвон, доносившийся от храма Иоанна Богослова.

Свое конституционное волеизъявление этим утром я решила совместить с выгулом собачки. Непоседливый кокер-спаниель по кличке Лэсси, почуяв важность момента, вела себя на удивление смиренно.

Английский кокер-спаниель Лэсси. altapress.ru

Спирт , маски и одноразовые ручки

Ближе к 9.00 на крыльце школы уже было многолюдно. Проголосовать в этот час шли в основном пенсионеры и люди среднего возраста, решившие выполнить свой долг и ехать по делам и на дачи.

Среди них встретила директора барнаульского завода «АСМ-Алтай» Михаила Геронимуса, который быстрым шагом спустился с крыльца и поспешил куда-то.

— Маски-то выдают, — поинтересовалась у проходившего мимо мужчины. — И маски, и перчатки и даже одноразовую ручку. Но я своей галочку поставил. Знаете же, что говорят, — ответил собеседник.

На первом этаже, почти как на боевом посту, стояли несколько «часовых». У всех заходивших они интересовались адресом прописки и направляли в нужную часть здания.

В школе, где разместилось сразу три или четыре избирательных комиссии, новичку без подсказки сориентироваться сложно.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

У каждой участковой избирательной комиссии (УИК) свой «блокпост». Встречающая всех девушка обрабатывает руки антисептиком со стойким запахом спирта, выдает одноразовый набор — маску, перчатки и ручку — и измеряет температуру.

— У вас 36,6, как у космонавта — улыбаясь, говорит она. — Была бы 37, не пустили бы? — интересуюсь я.

Собеседница, видимо, в растерянности только пожала плечами.

Бюллетени , крестики и галочки

Из пакета достаю и одеваю медицинскую маску — это, как мне объясняли, обязательно. Перчатки — по усмотрению голосующего, ручку можно принести и свою.

Честно сказать, мерами коронавирусной предосторожности брезгуют даже работники УИК.

Наблюдатель — скучающая дама преклонных лет — сидела около стеночки вообще без маски, как и молодая девушка-полицейский, расположившаяся рядом. Ей все явно было безразлично, миловидная особа не отрывала глаз от своего телефона и напрочь игнорировала происходящее вокруг.

Общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

В масках, спущенных ниже носа, были и члены УИК, выдающие бюллетени. Понять их, в какой-то степени можно, даже в утренние часы от скопления людей в помещении становилось душновато.

Как совсем не опытный избиратель, показала сначала страницу паспорта с фотографией. Женщина нахмурилась и попросила открыть ту, что с пропиской.

На мою реплику, есть ли я в списках, ведь прописка была оформлена только месяц назад, женщина серьезно ответила вопросом на вопрос:

— Недобиткова Анна Сергеевна 1984 года рождения. Вы?

Удостоверившись и получив подпись в книге, выдала мне бюллетень.

В нем все предельно просто: «Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?» и две графы «да», «нет».

Кабинки для голосования оказались пусты. По правую руку в каждой из них висят «разъяснялка», говорящая, что в выбранном месте можно поставить галочку или крестик. И то и то, будет правило.

Выбор свой я сделала.

Так выглядит КОИБ. Олег Богданов

Привередливый КОИБ и волонтеры

У избирательной урны пришлось задержаться. Какой-то старичок передо мной спешно свернул вдвое бюллетень. Принимать его в таком виде автомат КОИБ наотрез отказывался. Пришлось повозиться.

Мой голос в этот ранний час оказался 46-тым. На выходе с участка мне выдали дезинфицирующую салфетку и пожелали хорошего дня.

Внизу, на первом этаже, можно было еще задержаться. Здесь проходило голосование за выбор города трудовой доблести. Но останавливаться я не стала, видимо, как и многие другие. Скучающие волонтеры у столов сидели без дела.

Сидя смиренно, на крыльце школы меня ждала собака. Полицейские, стоявшие неподалеку, рассказали, что несколько раз она порывалась зайти внутрь, но тут же возвращалась на место.