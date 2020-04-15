Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Республика Алтай осталась единственным регионом в России без коронавируса

15 апреля официально подтвердились случаи заболевания коронавирусом в Чукотском и Ненецком автономных округах. Республика Алтай осталась единственным регионом, где Covid-19 не выявили.

Республика Алтай.
Республика Алтай.
altai-republic.ru

Первый подтвержденный случай коронавируса на Чукотке выявлен у мужчины, который в конце марта прибыл из Москвы, добавляет РИА Новости.

В Ненецком автономном округе 13 апреля также выявили один случай заболевания. Инфицированный мужчина прилетел из Санкт-Петербурга.

В Республике Алтай, по данным местного оперштаба на 15 апреля, на контроле находятся 172 человека, все здоровы и сидят на домашнем карантине.

Лабораторно обследовано 1 789 человек. По всем исследованиям результат отрицательный.

В соседнем Алтайском крае подтверждено 48 случаев коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость