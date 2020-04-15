Республика Алтай осталась единственным регионом в России без коронавируса

Первый подтвержденный случай коронавируса на Чукотке выявлен у мужчины, который в конце марта прибыл из Москвы, добавляет РИА Новости.
В Ненецком автономном округе 13 апреля также выявили один случай заболевания. Инфицированный мужчина прилетел из Санкт-Петербурга.
В Республике Алтай, по данным местного оперштаба на 15 апреля, на контроле находятся 172 человека, все здоровы и сидят на домашнем карантине.
Лабораторно обследовано 1 789 человек. По всем исследованиям результат отрицательный.
В соседнем Алтайском крае подтверждено 48 случаев коронавируса.