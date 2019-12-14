Революционер, оправдавший проповедника. Чем Алтай обязан ссыльному народнику Дмитрию Клеменцу

171 год назад, 14 декабря 1848-го, родился родился публицист, археолог и революционер-народник Дмитрий Александрович Клеменц. Много лет он провел в ссылке в Сибири, и сегодня Алтай и весь макрорегион многим ему обязаны. Биографию этого удивительного человека — в материале altapress.ru.

Не доучился , чтобы просвещать

Дмитрий Клеменц родился в Саратовской губернии. Юноша учился в Казанском и Петербургском университете на физико-математическом факультете и не закончил обучение, так как занялся политической деятельностью. Состоял в народническом кружке, участвовал в «хождениях в народ» — занимался просвещением и революционной агитацией среди крестьян.

В 1875 — 1878 годах Клеменц жил за границей, редактировал народническую газету «Земля и воля», журнал «Община». По возвращении на родину мужчину арестовали и сослали в Сибирь.

Чем занимался в сибирской ссылке

Ссылку он отбывал в Минусинске, Иркутске и Томске. Здесь Дмитрий Клеменц тоже развернул бурную деятельность. Он участвовал в экспедиции в Кузнецкий Алатау и Западные Саяны, исследовал реки Мрассу, Шорру, Абакан, другие труднодоступные места Сибири и Монголии, пишет altairegion22.ru.

Горный Алтай. Лидия Соколова

Работал редактором сибирской газеты «Восточное обозрение». Поддерживал творческие связи с «Обществом любителей исследования Алтая», встречался с краеведом Гуляевым, барнаульским просветителем Штильке. Собрал на территории Алтая геологическую коллекцию.

В 1904 и 1906 Клеменц приезжал в Бийск. Здесь он был экспертом на судебном процессе по делу Чета Челпанова, главы религиозного движения бурханистов в Ойротии (Горном Алтае).

Кто такие бурханисты

Бурханизм — это национальная религия алтайцев зародившееся в Горном Алтае в начале XX века, сообщает kunstkamera.ru.

Пастух Чет Челпанов объявил алтайцам, что к нему явился всадник на белом коне, в белом одеянии и возвестил о себе, что он — Ойрот-хан, когда-то добровольно ушедший от народа, и что он скоро вернется.

Он повелел Чету объявить народу через его 12-летнюю дочь Чугул ряд заповедей и наставлений новой религии. Кратко наставления сводились к отказу от старых шаманских божеств, услуг шаманов, к призыву молиться по новой вере, новому божеству Бурхану.

Горный Алтай зимой. Лидия Соколова

Алтайцы собирались в долине Теренг, слушали проповеди Чет-Челпана, молились и ожидали прихода Ойрот-хана. Все эти события вызвали у местных российских властей большое беспокойство. Они опасались национального восстания. Также ходили слухи о японской пропаганде.

Николай II отдал томскому губернатору распоряжение разобраться. Тот послал отряд вооружённых русских и крещёных алтайцев разогнать сборище.

Приговор бурханистам

Документы и аргументы, которые Дмитрий Клеменц представил на суде, легли в основу приговора. Челпанов и еще 34 арестованных бурханистов полностью оправдали.

Что было потом

С 1898 года Клеменц жил в Петербурге, работал в Музее антропологии и этнографии Академии наук. В 1910 году вышел в отставку и переселился в Москву, где прожил до самой смерти.

Дмитрия Клеменца похоронили на Ваганьковском кладбище.

Анна Карпова