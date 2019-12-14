Революционер, оправдавший проповедника. Чем Алтай обязан ссыльному народнику Дмитрию Клеменцу

Не доучился, чтобы просвещать
Дмитрий Клеменц родился в Саратовской губернии. Юноша учился в Казанском и Петербургском университете на физико-математическом факультете и не закончил обучение, так как занялся политической деятельностью. Состоял в народническом кружке, участвовал в «хождениях в народ» — занимался просвещением и революционной агитацией среди крестьян.
В 1875 — 1878 годах Клеменц жил за границей, редактировал народническую газету «Земля и воля», журнал «Община». По возвращении на родину мужчину арестовали и сослали в Сибирь.
Чем занимался в сибирской ссылке
Ссылку он отбывал в Минусинске, Иркутске и Томске. Здесь Дмитрий Клеменц тоже развернул бурную деятельность. Он участвовал в экспедиции в Кузнецкий Алатау и Западные Саяны, исследовал реки Мрассу, Шорру, Абакан, другие труднодоступные места Сибири и Монголии, пишет altairegion22.ru.
Работал редактором сибирской газеты «Восточное обозрение». Поддерживал творческие связи с «Обществом любителей исследования Алтая», встречался с краеведом Гуляевым, барнаульским просветителем Штильке. Собрал на территории Алтая геологическую коллекцию.
В 1904 и 1906 Клеменц приезжал в Бийск. Здесь он был экспертом на судебном процессе по делу Чета Челпанова, главы религиозного движения бурханистов в Ойротии (Горном Алтае).
Кто такие бурханисты
Бурханизм — это национальная религия алтайцев зародившееся в Горном Алтае в начале XX века, сообщает kunstkamera.ru.
Пастух Чет Челпанов объявил алтайцам, что к нему явился всадник на белом коне, в белом одеянии и возвестил о себе, что он — Ойрот-хан, когда-то добровольно ушедший от народа, и что он скоро вернется.
Он повелел Чету объявить народу через его 12-летнюю дочь Чугул ряд заповедей и наставлений новой религии. Кратко наставления сводились к отказу от старых шаманских божеств, услуг шаманов, к призыву молиться по новой вере, новому божеству Бурхану.
Алтайцы собирались в долине Теренг, слушали проповеди Чет-Челпана, молились и ожидали прихода Ойрот-хана. Все эти события вызвали у местных российских властей большое беспокойство. Они опасались национального восстания. Также ходили слухи о японской пропаганде.
Николай II отдал томскому губернатору распоряжение разобраться. Тот послал отряд вооружённых русских и крещёных алтайцев разогнать сборище.
Приговор бурханистам
Документы и аргументы, которые Дмитрий Клеменц представил на суде, легли в основу приговора. Челпанов и еще 34 арестованных бурханистов полностью оправдали.
Что было потом
С 1898 года Клеменц жил в Петербурге, работал в Музее антропологии и этнографии Академии наук. В 1910 году вышел в отставку и переселился в Москву, где прожил до самой смерти.
Дмитрия Клеменца похоронили на Ваганьковском кладбище.
Анна Карпова