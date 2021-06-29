Рейтинг книг о Боге составили в России

В России составили рейтинг популярных художественных книг о Боге и духовных поисках, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на книжный сервис «ЛитРес».

«Лидером стал роман „Непобедимое солнце“ Виктора Пелевина, опубликованный в 2020 году <…> Главная героиня мечтает познать тайны мироздания, отправляясь для этого в паломничество по святым местам», — отмечает агентство.

На втором месте — книга филолога и специалиста по древнерусской литературе Евгения Водолазкина «Лавр». Роман повествует о сложном и долгом пути старца, который стремится исцелить всех нуждающихся.

Третье место занимает бестселлер Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». По сюжету героине предстоит провести в индийском ашраме несколько месяцев, а также найти духовного наставника.

Статуя Иисуса Христа в Бразилии. brasil-russia.ru

На четвертом месте — роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», а на пятом — книга «Риф» Алексея Поляринова, исследующая современные религиозные культы, где древние ритуалы смешиваются с современностью.

Места в десятке заняли «Тень горы» Грегори Дэвида Робертса, романы «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского.

В список попали книги Пауло Коэльо «Дневник мага» и «Книга воина Света», а также книга Анны Борисовой «Там…», в которой размышляют о смерти.

Кстати, по данным «ЛитРес» Алтайский край оказался одним из самых читающих регионов в стране.