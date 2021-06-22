Алтайский край оказался одним из самых читающих регионов в стране

Сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» составил рейтинг читающих регионов. Список формируется на основе статистики книговыдач библиотек разных уровней. Алтайский край замкнул десятку лидеров с наибольшей выдачей книг за последние пять месяцев.

В Алтайском крае сервисом пользуются 163 библиотеки, в том числе три краевых и библиотеки из 67 муниципальных образований, пишет пресс-служба Минкульта.

Краевым оператором выступает библиотека им. Шишкова, которая ежегодно закупает в «ЛитРес» издания на сумму 600 тыс. рублей.

В первое полугодие алтайские библиотеки выдали читателям больше семи тысяч экземпляров книг (из них почти пять тысяч — электронных и больше двух тысяч — аудио). Это на 133% больше аналогичного периода прошлого года.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.

«ЛитРес» подсчитал и возраст читателей. Оказалось, что услугами сервиса чаще всего пользуются молодые люди от 14 до 30 лет (36%). Доля читателей от 31 до 40 лет составляет 23,3%, от 41 до 50 лет — 19,1%, от 51 до 60 лет — 13,7%.

При этом самый малочисленный (7,9%) сегмент читателей — люди старше 61 года, являются наиболее читающими — на их долю приходится 16% всей книговыдачи — они читают, в среднем, 13 книг в год. 80% читателей — женщины, 20 — мужчины.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

Предпочтение пользователи отдают научно-популярной (37%) и художественной литературе (63%). Самыми популярными жанрами являются детективы и триллеры (18%), фантастика, фэнтези, мистика (14%), сентиментальные романы (9%).

Заметно растет спрос и на аудиокниги. С 2017 года спрос на них с 15% вырос до 25%.

Топ-10 популярных книг у алтайских пользователей «ЛитРес» 1. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 2. Фредрик Бакман «Тревожные люди» 3. Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд» 4. Татьяна Устинова «Камея из Ватикана» 5. Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент» 6. Уолтер Тевис «Ход королевы» 7. Фредрик Бакман «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» 8. Анджей Сапковский «Ведьмак», 9. Роберт Гэлбрейт «Дурная кровь» 10. Элизабет Гилберт «Город женщин»

Кто еще попал в рейтинг

Первые два места занимают московские библиотеки — им. Некрасова и Российская государственная детская библиотека.

На третьей строчке оказалась научная библиотека Челябинска, на четвертом — публичная библиотека Ростова-на-Дону, на пятом — научная библиотека Мурманска, на шестом — научная им. Молчанова-Сибирского в Иркутске, на седьмом — национальная библиотека Карелии.

На восьмом месте Калининградская, а на девятом — Самарская научные библиотеки.

Замыкает десятку лидеров библиотека им. Шишкова.