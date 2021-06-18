Снова Водолазкин, Юзефович, Степнова. Какие книги претендуют на главную литературную премию года и о чем они повествуют

Эксперты главной литературной премии страны «Большая книга» опубликовал шорт-лист произведений, которые будут бороться за главный приз. «Афиша» расскажет, о чем они.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.

Марина Степнова , «Сад»

Писательница Марина Степнова уже получала премию «Большая книга» за бестселлер «Женщины Лазаря».

В ее новом романе читатели погружаются в эпоху XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем нежданный ребенок — девочка Туся, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной.

Во всем она борется за свободу — в поведении, общении, любви. Но строгие рамки века не дают ей почувствовать себя независимым человеком.

Владимир Паперный , «Архив Шульца»

Владимир Паперный известен как автор интеллектуального бестселлера «Культура Два» о сталинской архитектуре.

В книге «Архив Шульца» рассказывается об эмигранте Александре Шульце, который живет в Лос-Анджелесе и неожиданно получает посылку. В ней он находит архивные записи о своей семье — и теперь он по крупицам может выстроить историю своей семьи.

Виктор Ремизов , «Вечная мерзлота»

Виктор Ремизов также не новичок литературного мира, его произведения ранее отмечались премиями «Русский Букер» и «Большая книга». Роман «Вечная мерзлота» основан на реальных событиях.

Полторы тысячи километров железной дороги заключенные проложили с севера Урала в низовья Енисея по тайге и болотам в 1949—1953 годах. Но «Великая Сталинская Магистраль» оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель.

За четыре года были потрачены огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы.

Михаил Гиголашвили , «Кока»

Михаил Гиголашвили — автор романов «Толмач», «Чёртово колесо» (шорт-лист и приз читательского голосования премии «Большая книга»), «Захват Московии» (шорт-лист премии «НОС»), «Тайный год» («Русская премия»).

В «Коке» герой из «Чёртова колеса» продолжает свою психоделическую эпопею по Амстердаму, Парижу, России и Тбилиси. Везде его подстерегают ностальгия, соблазны и трагические случайности, соединяющиеся в единое полотно.

Оксана Васякина , «Рана»

В романе рассказывается история молодой поэтессы, которая везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, в Усть-Илимск, чтобы там похоронить его.

Путь занимает несколько месяцев, и на протяжении этого времени женщина пытается заново собрать себя из потока воспоминаний.

Юрий Буйда , «Сады Виверны»

Прозаик Юрий Буйда — еще один завсегдатай российских литературных премий.

Его «Сады Виверны» — это дерзкое путешествие по трем странам и четырем эпохам. Калейдоскоп событий книги охватывает от истории сожжения Джордано Бруно до истории петербургского агента, убившего великого князя и спасшего президента Франции.

И над всем этим главенствует древний и безжалостный бог Эрос.

Евгений Водолазкин , «Оправдание Острова»

Роман автора бестселлеров «Лавр», «Авиатор» и «Брисбен».

Действие разворачивается на Острове, которого нет на карте, но на нем происходят события, которые известны нам всем. Средневековье здесь переплетается с современностью, сказка — с реальностью, всеобщее — с личным, а трагизм — с гротеском.

Согласно предсказанию, обитателей Острова скоро ждут тяжелые потрясения. Но выдержат ли их все?

Дмитрий Бавильский , «Желание быть городом»

Книга обозначена необычным жанром — «итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах».

Бавильский действительно детально описал достопримечательности тридцати пяти итальянских городов, поэтому издание можно брать с собой в путешествие как путеводитель.

Автор пытается вытащить читателя из повседневности и погрузить его в мир высокой культуры и искусства.

Майя Кучерская , «Лесков. Прозёванный гений»

Его называют самым недооцененным русским классиком XIX века. Он сознательно отказывался от привычных литературных схем, создал собственный лексикон, предвосхитил авангардистов.

Книга Кучерской, написанная на грани документальной и художественной прозы, созвучна произведениям ее героя — непревзойденного рассказчика и очарованного странника русской литературы.

Леонид Юзефович , «Филлэлин»

Обладатель премии «Большая книга» за роман «Зимняя дорога» Леонид Юзефович написал свое новое произведение о жизни вымышленного отставного штабс-капитана Григория Мосцепанова.

Действие завязывается в Нижнетагильских заводах, из России переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах. Среди центральных героев романа — реальные люди: Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша и другие.

Андрей Дмитриев , «Этот берег»

Действие нового романа прозаика происходит в наше время на украинской земле, куда бежит из России главный герой, школьный учитель на пенсии. Благодаря случайной встрече там начинается его вторая жизнь — драматичное продолжение первой.

Алексей Поляринов , «Риф»

«Риф» — это роман о вечной войне поколений и исследование религиозных культов в современно жизни. За остроактуальными сюжетами скрываются мифологические и мистические измерения.

В книге повествуется о трех героинях. Одна живет в маленьком северном городке, где местных промышляют браконьерством, другая — изучает искусство в Америке, третья — снимает документальное кино в Москве. Незаметно в них проникает зло и пытается уничтожить.

Наринэ Абгарян , «Симон»

Абгарян продолжает раскрывать в своих книгах закоулки армянской души.

В маленьком городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, полную любовными похождениями. Похоронить его приходят все женщины, которые любили Симона. И у каждой — своя история.