Снова Водолазкин, Юзефович, Степнова. Какие книги претендуют на главную литературную премию года и о чем они повествуют

Марина Степнова, «Сад»
Писательница Марина Степнова уже получала премию «Большая книга» за бестселлер «Женщины Лазаря».
В ее новом романе читатели погружаются в эпоху XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем нежданный ребенок — девочка Туся, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной.
Во всем она борется за свободу — в поведении, общении, любви. Но строгие рамки века не дают ей почувствовать себя независимым человеком.
Владимир Паперный, «Архив Шульца»
Владимир Паперный известен как автор интеллектуального бестселлера «Культура Два» о сталинской архитектуре.
В книге «Архив Шульца» рассказывается об эмигранте Александре Шульце, который живет в Лос-Анджелесе и неожиданно получает посылку. В ней он находит архивные записи о своей семье — и теперь он по крупицам может выстроить историю своей семьи.
Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»
Виктор Ремизов также не новичок литературного мира, его произведения ранее отмечались премиями «Русский Букер» и «Большая книга». Роман «Вечная мерзлота» основан на реальных событиях.
Полторы тысячи километров железной дороги заключенные проложили с севера Урала в низовья Енисея по тайге и болотам в 1949—1953 годах. Но «Великая Сталинская Магистраль» оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель.
За четыре года были потрачены огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы.
Михаил Гиголашвили, «Кока»
Михаил Гиголашвили — автор романов «Толмач», «Чёртово колесо» (шорт-лист и приз читательского голосования премии «Большая книга»), «Захват Московии» (шорт-лист премии «НОС»), «Тайный год» («Русская премия»).
В «Коке» герой из «Чёртова колеса» продолжает свою психоделическую эпопею по Амстердаму, Парижу, России и Тбилиси. Везде его подстерегают ностальгия, соблазны и трагические случайности, соединяющиеся в единое полотно.
Оксана Васякина, «Рана»
В романе рассказывается история молодой поэтессы, которая везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, в Усть-Илимск, чтобы там похоронить его.
Путь занимает несколько месяцев, и на протяжении этого времени женщина пытается заново собрать себя из потока воспоминаний.
Юрий Буйда, «Сады Виверны»
Прозаик Юрий Буйда — еще один завсегдатай российских литературных премий.
Его «Сады Виверны» — это дерзкое путешествие по трем странам и четырем эпохам. Калейдоскоп событий книги охватывает от истории сожжения Джордано Бруно до истории петербургского агента, убившего великого князя и спасшего президента Франции.
И над всем этим главенствует древний и безжалостный бог Эрос.
Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»
Роман автора бестселлеров «Лавр», «Авиатор» и «Брисбен».
Действие разворачивается на Острове, которого нет на карте, но на нем происходят события, которые известны нам всем. Средневековье здесь переплетается с современностью, сказка — с реальностью, всеобщее — с личным, а трагизм — с гротеском.
Согласно предсказанию, обитателей Острова скоро ждут тяжелые потрясения. Но выдержат ли их все?
Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»
Книга обозначена необычным жанром — «итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и тридцати пяти городах».
Бавильский действительно детально описал достопримечательности тридцати пяти итальянских городов, поэтому издание можно брать с собой в путешествие как путеводитель.
Автор пытается вытащить читателя из повседневности и погрузить его в мир высокой культуры и искусства.
Майя Кучерская, «Лесков. Прозёванный гений»
Его называют самым недооцененным русским классиком XIX века. Он сознательно отказывался от привычных литературных схем, создал собственный лексикон, предвосхитил авангардистов.
Книга Кучерской, написанная на грани документальной и художественной прозы, созвучна произведениям ее героя — непревзойденного рассказчика и очарованного странника русской литературы.
Леонид Юзефович, «Филлэлин»
Обладатель премии «Большая книга» за роман «Зимняя дорога» Леонид Юзефович написал свое новое произведение о жизни вымышленного отставного штабс-капитана Григория Мосцепанова.
Действие завязывается в Нижнетагильских заводах, из России переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах. Среди центральных героев романа — реальные люди: Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша и другие.
Андрей Дмитриев, «Этот берег»
Действие нового романа прозаика происходит в наше время на украинской земле, куда бежит из России главный герой, школьный учитель на пенсии. Благодаря случайной встрече там начинается его вторая жизнь — драматичное продолжение первой.
Алексей Поляринов, «Риф»
«Риф» — это роман о вечной войне поколений и исследование религиозных культов в современно жизни. За остроактуальными сюжетами скрываются мифологические и мистические измерения.
В книге повествуется о трех героинях. Одна живет в маленьком северном городке, где местных промышляют браконьерством, другая — изучает искусство в Америке, третья — снимает документальное кино в Москве. Незаметно в них проникает зло и пытается уничтожить.
Наринэ Абгарян, «Симон»
Абгарян продолжает раскрывать в своих книгах закоулки армянской души.
В маленьком городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, полную любовными похождениями. Похоронить его приходят все женщины, которые любили Симона. И у каждой — своя история.