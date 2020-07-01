Режим общей изоляции отменили в Новосибирской области

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства региона. В документе появились поправки.
В частности, исчез пункт, по которому жителям предписывали сидеть дома и выходить на улицу только при острой необходимости.
«В силе остаются пункты, согласно которым необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум 1,5 метра, отказаться от посещения массовых мероприятий, ограничить поездки, а людям старше 65 лет продолжить соблюдать самоизоляцию», — пишет издание.
По последним данным, общее число зараженных в Новосибирской области — 5985 человек, за время пандемии умерли 96 пациентов, выздоровели — 3496.
Ранее Травников до начала июля продлил «режим самоизоляции бизнеса».
Напомним, накануне в Новосибирске девушку осудили за то, что пила воду не через маску.