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Режим общей изоляции отменили в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил режим общей изоляции, который ввели из-за коронавируса, сообщает НДН.инфо.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства региона. В документе появились поправки.

В частности, исчез пункт, по которому жителям предписывали сидеть дома и выходить на улицу только при острой необходимости.

«В силе остаются пункты, согласно которым необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум 1,5 метра, отказаться от посещения массовых мероприятий, ограничить поездки, а людям старше 65 лет продолжить соблюдать самоизоляцию», — пишет издание.

По последним данным, общее число зараженных в Новосибирской области — 5985 человек, за время пандемии умерли 96 пациентов, выздоровели — 3496.

Ранее Травников до начала июля продлил «режим самоизоляции бизнеса».

Напомним, накануне в Новосибирске девушку осудили за то, что пила воду не через маску.

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