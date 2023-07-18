Режиссеры, актеры и кинокритики. Кто прошел по красной дорожке в первый день Шукшинского фестиваля

Барнаульцев успела поприветствовать филолог, переводчик и старшая дочь Василия Шукшина Екатерина Шукшина. По дорожке также прошел профессор МГУ, писатель и исследователь Шукшина Владимир Елистратов.
На дорожке также побывали сценаристы, продюссеры, режиссеры и актеры игровых и документальных фильмов, кинокритики, киноисторики и доктора искусств и крупные медиаменеджеры.
Среди приглашенных гостей оказались директор онлайн-кинотеатра "Окко", барнаульские режиссеры Дмитрий Шарабарин и Василий Романов, алтайский киноисследователь Елена Огнева.
Звезды кино Борис Галкин, Игорь Петренко, Кристина Бродская, Ольга Прокофьева и Ирина Купченко также дали барнаульцам автографы и поприветствовали зрителей.
Полный фоторепортаж altapress.ru смотрите утром 19 июля.
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