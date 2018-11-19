Барнаульцы пожаловались на ритуальный зал рядом с обновленным парком

Как соседствует сквер и ритуальный зал
Сквер Химиков расположен в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной. Еще год назад территория была заброшенной: в зарослях кустарника распивали спиртное, оставляли мусор и битое стекло.
«Здесь было опасно проходить вечером. По крайней мере, я не рисковал», — рассказал Константин, который гуляет в сквере с двумя маленькими детьми.
Территорию обустроили по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году. На федеральные деньги вычистили заросли кустарника, освободив взрослые деревья. Замостили плиткой несколько дорожек и установили фонари, огородили площадку для футбольного поля, организовали детский городок.
Рядом со сквером расположен зал прощания. Его фасад отделан керамогранитом, над крыльцами висят соответствующие таблички. Летом прямо к одному из входов вела новая дорожка сквера. Сейчас ее отсекает забор из тонких металлических прутьев. Вынос тел организован за высоким глухим забором — процесс прощания со стороны парка не видно.
Кого и почему смущает сосед сквера
Однако гуляющих по скверу огорчает соседство с ритуальным залом. В письме, которое передал в редакцию altapress.ru архитектор и общественник Александр Деринг, горожане пишут: «Как стало возможным размещение в парковой зоне зала прощания с покойными! Как это соответствует морально-этическим соображениям?».
Обратившиеся добавляют, что в парке гуляют молодежь, пенсионеры, мамы с малышами: «Как вы считаете, приятно ли старичками сидеть на лавочках, обращённых к скорбному заведению и посматривать, не за ними ли едет катафалк?».
Анна Ивановна,
жительница Потока:
Действительно, неприятно наблюдать за тем, как прощаются с покойным. Знаете, лишний раз напоминает о скорбном. Когда этот ритуальный зал строили, мы — жители соседнего пятиэтажного дома и работники расположенного напротив НИИ — были против. Но нас не услышали. Сейчас там работает уже не один зал, а три, и еще магазин ритуальных принадлежностей. Здесь часто бывает большое скопление людей и автомобилей.
Впрочем, не всех соседство с ритуальным залом огорчает.
Константин,
житель Потока, отец двоих детей:
Нам они не мешают, потому что находятся на значительном удалении от детской игровой площадки. Хотя я знаю, что многих это волнует. В том числе тема обсуждается в соцсетях. Мне скорее мешало то, что посетители этого зала порой проезжали на автомобиле в парк и оставляли его там. Но сейчас территория огорожена и эта проблема снялась.
Что говорят работники ритуального зала
Здание, в котором сейчас расположен ритуальный зал, расположено вдоль улицы 5-я Западная. Местные жители говорят, что раньше там было кафе «Русь» и кондитерская.
Работница ритуального зала, пожелавшая не называть своего имени, рассказала altapress.ru, что здание и участок приобрели в собственность в 2014 году. «Здание не расположено в парке. Участок имеет статус общественно-деловой зоны, поэтому там может работать ритуальный зал», — сказала сотрудница.
Также женщина рассказала, что действительно раньше в парке оставляли автомобили. Но, во-первых, администрация ритуального зала не может повлиять на людей, которые нарушают правила. Во-вторых, сейчас проблема исчерпана.
«Мы несколько лет подряд за свой счет очищали территорию парка вокруг зала. Убирали стекло, мусор и другие нечистоты. Ведь здесь часто распивали спиртное, писали и какали местные жители. Неудобно было перед нашими клиентами, поэтому и убирали», — рассказала работница зала.
Она добавляет, что жители не обращают внимание на то, что на углу ул. Эмилии Алексеевой и 80 Гвардейской дивизии строится жилой комплекс. «А следовало бы: участок, который они застраивают, имеет статус общественно-деловой зоны, не предназначенной для строительства жилья. Тем более такой этажности (16 этажей), тогда как на Потоке сейчас разрешено строить только трехэтажки», — говорит сотрудница ритуального зала.