Барнаульцы пожаловались на ритуальный зал рядом с обновленным парком

Жители Потока пожаловались на то, что в сквере Химиков, который облагородили в 2018 году на деньги госпрограммы , работает ритуальный зал прощаний с усопшими. Корреспонденты altapress.ru побывали на месте, посмотрели как все устроено, поговорили с горожанами и работниками зала.

Как соседствует сквер и ритуальный зал

Сквер Химиков расположен в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной. Еще год назад территория была заброшенной: в зарослях кустарника распивали спиртное, оставляли мусор и битое стекло.

«Здесь было опасно проходить вечером. По крайней мере, я не рисковал», — рассказал Константин, который гуляет в сквере с двумя маленькими детьми.

Сквер Химиков. Константин. Анна Зайкова.

Территорию обустроили по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году. На федеральные деньги вычистили заросли кустарника, освободив взрослые деревья. Замостили плиткой несколько дорожек и установили фонари, огородили площадку для футбольного поля, организовали детский городок.

Рядом со сквером расположен зал прощания. Его фасад отделан керамогранитом, над крыльцами висят соответствующие таблички. Летом прямо к одному из входов вела новая дорожка сквера. Сейчас ее отсекает забор из тонких металлических прутьев. Вынос тел организован за высоким глухим забором — процесс прощания со стороны парка не видно.

Сквер Химиков. Анна Зайкова.

Кого и почему смущает сосед сквера

Однако гуляющих по скверу огорчает соседство с ритуальным залом. В письме, которое передал в редакцию altapress.ru архитектор и общественник Александр Деринг, горожане пишут: «Как стало возможным размещение в парковой зоне зала прощания с покойными! Как это соответствует морально-этическим соображениям?».

Обратившиеся добавляют, что в парке гуляют молодежь, пенсионеры, мамы с малышами: «Как вы считаете, приятно ли старичками сидеть на лавочках, обращённых к скорбному заведению и посматривать, не за ними ли едет катафалк?».

Сквер Химиков. Анна Ивановна. Анна Зайкова.

Анна Ивановна,

жительница Потока:

Действительно, неприятно наблюдать за тем, как прощаются с покойным. Знаете, лишний раз напоминает о скорбном. Когда этот ритуальный зал строили, мы — жители соседнего пятиэтажного дома и работники расположенного напротив НИИ — были против. Но нас не услышали. Сейчас там работает уже не один зал, а три, и еще магазин ритуальных принадлежностей. Здесь часто бывает большое скопление людей и автомобилей.

Впрочем, не всех соседство с ритуальным залом огорчает.

Константин,

житель Потока , отец двоих детей:

Нам они не мешают, потому что находятся на значительном удалении от детской игровой площадки. Хотя я знаю, что многих это волнует. В том числе тема обсуждается в соцсетях. Мне скорее мешало то, что посетители этого зала порой проезжали на автомобиле в парк и оставляли его там. Но сейчас территория огорожена и эта проблема снялась.

Сквер Химиков. Анна Зайкова.

Что говорят работники ритуального зала

Здание, в котором сейчас расположен ритуальный зал, расположено вдоль улицы 5-я Западная. Местные жители говорят, что раньше там было кафе «Русь» и кондитерская.

Работница ритуального зала, пожелавшая не называть своего имени, рассказала altapress.ru, что здание и участок приобрели в собственность в 2014 году. «Здание не расположено в парке. Участок имеет статус общественно-деловой зоны, поэтому там может работать ритуальный зал», — сказала сотрудница.

Также женщина рассказала, что действительно раньше в парке оставляли автомобили. Но, во-первых, администрация ритуального зала не может повлиять на людей, которые нарушают правила. Во-вторых, сейчас проблема исчерпана.

Сквер Химиков. Анна Зайкова. Сквер Химиков. Анна Зайкова. Сквер Химиков. Анна Зайкова. Сквер Химиков. Анна Зайкова.

«Мы несколько лет подряд за свой счет очищали территорию парка вокруг зала. Убирали стекло, мусор и другие нечистоты. Ведь здесь часто распивали спиртное, писали и какали местные жители. Неудобно было перед нашими клиентами, поэтому и убирали», — рассказала работница зала.

Она добавляет, что жители не обращают внимание на то, что на углу ул. Эмилии Алексеевой и 80 Гвардейской дивизии строится жилой комплекс. «А следовало бы: участок, который они застраивают, имеет статус общественно-деловой зоны, не предназначенной для строительства жилья. Тем более такой этажности (16 этажей), тогда как на Потоке сейчас разрешено строить только трехэтажки», — говорит сотрудница ритуального зала.