Родители малыша, на лечение которого собирают 42 млн рублей, не могут ввезти лекарство в Россию

Роман Чепуштанов из Рубцовска, отец 11-месячного Матвея, вновь обратился за помощью. На Youtube он выложил обращение, в котором попросил содейсвия в получении разрешения на ввоз лекарства из Израиля. Без нужных документов на границе его могут не пустить.