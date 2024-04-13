Сегодня день памяти и воспоминаний. Сегодня Вселенская родительская суббота, и я хочу пожелать, чтобы в этот день душа почувствовала поддержку родных с небес, чтобы сердце вспомнило все теплые и счастливые моменты, связанные с ушедшими близкими. Пусть им будет там мягко и спокойно. Пусть наша память никогда не сотрет воспоминания о них.

Сегодня особый день, мы поминаем всех усопших. Пусть не будет забыт никто, кто так сердцу был дорог при жизни, вспомним молитвою всех, зажжем свечи. Покоя им, пусть отдыхают с миром. Они оберегают нас с небес, так воздадим же им должное. Пусть земля им будет пухом!

Любовь родительская — самое великое, что есть на свете, самое искреннее и безграничное. Пусть эта суббота наполнит дом счастьем, чтобы появился лишний повод сказать родителям о любви своей и добродетели.

Близкие люди не перестают быть близкими, даже когда улетают на небеса. Сегодня каждый вспомнит тех, кого так не хватает рядом. И пусть будет меньше слёз и больше прекрасных воспоминаний, связанных с дорогими людьми, которые наблюдают за нами сверху. Пусть им там будет спокойно и уютно. А мы здесь будем чтить их память и хранить любовь к ним в наших сердцах.