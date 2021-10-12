«Родная, мы идем!»: в Рубцовске пьяные девушки расколотили ларек с шаурмой

В паблике « Инцидент Рубцовск » опубликовали видео с нападением местных девушек на шаурмичную в 6 утра.

Девушки напали на киоск с шаурмой в Рубцовске.

Девушки появились возле киоска с шаурмой в пятницу утром 8 октября.

«В 06:20 утра две девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили стекло в торговом киоске „Жар-Птица“», — рассказали в паблике.

О причинах конфликта не сообщают. На кадрах видно, как девушка в белой куртке пинает дверь.

«Родная, мы идем. Я тебе сейчас лицо расколочу», — используя нецензурные выражения заявила девушка в темной одежде на втором видео.

Судя по всему, рубцовчанка пообещала «расколотить лицо» продавщице, которая ответила ей «до свидания, у нас камеры здесь».

После этого представительница прекрасной половины Рубцовска направилась к двери, а позже ее подруга при помощи ноги проверила конструкцию на прочность.

Сейчас девушек, наверняка уже протрезвевших, разыскивает местная полиция.

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