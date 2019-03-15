Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Рогозин: российские космонавты будут летать на МКС на американских кораблях

15 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американские астронавты продолжат летать на МКС на российских «Союзах». При этом наши космонавты могут отправиться к станции и на американских пилотируемых космических кораблях, пишет РИА Новости.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Дмитрий Рогозин,
глава госкорпорации «Роскосмос»:

Мы сохраняем принципы, согласно которым астронавты продолжают летать на «Союзах», а мы будем летать на американских кораблях.

Это заявление руководитель госкорпорации сделал во время пресс-конференции на Байконуре, откуда был запущен «Союз МС-12» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кук. Корабль удачно пристыковался к МКС.

Тем временем в NASA сообщили, что планируют отправлять членов экипажа США на кораблях «Союз» и после 2019 года, передает RT. Как сообщал ранее Дмитрий Рогозин, США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях.

В Роскосмосе также сказали, что рады тому, что на рынке пилотируемых пусков появился конкурент в виде недавно испытанного корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaseX.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость