Рогозин: российские космонавты будут летать на МКС на американских кораблях

15 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американские астронавты продолжат летать на МКС на российских «Союзах». При этом наши космонавты могут отправиться к станции и на американских пилотируемых космических кораблях, пишет РИА Новости.