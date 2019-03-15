Рогозин: российские космонавты будут летать на МКС на американских кораблях

Дмитрий Рогозин,
глава госкорпорации «Роскосмос»:
Мы сохраняем принципы, согласно которым астронавты продолжают летать на «Союзах», а мы будем летать на американских кораблях.
Это заявление руководитель госкорпорации сделал во время пресс-конференции на Байконуре, откуда был запущен «Союз МС-12» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кук. Корабль удачно пристыковался к МКС.
Тем временем в NASA сообщили, что планируют отправлять членов экипажа США на кораблях «Союз» и после 2019 года, передает RT. Как сообщал ранее Дмитрий Рогозин, США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на МКС на российских пилотируемых кораблях.
В Роскосмосе также сказали, что рады тому, что на рынке пилотируемых пусков появился конкурент в виде недавно испытанного корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaseX.