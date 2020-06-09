Рогозин сравнил «Роскомос» с картинами Микеланджело и пожаловался на насмешки

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в колонке для Forbes подробно прокомментировал запуск на МКС корабля Илона Маска Crew Dragon и рассказал, чем на это ответит Россия.

Напомним, в конце мая SpaceX запустила многоразовый корабль Crew Dragon, который пристыковался к Международной космической станции (МКС). Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией.

Рогозин отметил, что после успешного запуска «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки со стороны США.

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш „Союз“, его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», — отметил он.

Даже не поблагодарили за то, что в ответ на введенные персональные и секторальные санкции «Россия не поддалась эмоциям и сохранила сотрудничество в космосе».

Космонавты работают в открытом космосе. Александр Герст , vk.com/prokopyev_iss

Рогозин также подчеркнул, что появление корабля у американцев вовсе не значит, что у России корабль должен исчезнуть.

«Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне», — заявил он.

Вместе с тем он согласился с критикой того, что в создании новой российской космической техники есть серьезные проволочки и даже поколенческие разрывы, ведь «технологии живут ровно столько, сколько живут их создатели».

Однако несмотря на все трудности, как подчеркнул глава «Роскосмоса», страна справилась с колоссальной моральной нагрузкой, которая легла в эти годы на плечи российской пилотируемой космонавтики, в одиночку отвечавшей перед человечеством за сохранение МКС и доставку международных экипажей.

«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный „Роскосмосом“ американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — заключил Рогозин.

Стоит отметить, что после запуска Crew Dragon в «Роскосмосе» заявили об испытании двух новых ракет, а в 2021 году пообещали возобновить российскую лунную программу.