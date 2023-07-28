28 июля
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Жизнь

Роман Костомаров наконец встретился с детьми - он сам вышел к ним в аэропорту

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров наконец встретился с детьми после своей выписки из больницы. Он вышел к ним на протезах в аэропорту. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Роман Костомаров встретился с детьми
Роман Костомаров встретился с детьми
Telegram-канал Романа Костомарова

Костомаров опубликовал трогательное видео, как идет навстречу детям в зале прилета. Младшего сына он даже немного приподнял. Дети очень счастливы встрече с отцом.

Дочку и сына Костомаров ласково называет "конфетками".

"Теперь наконец то все вместе дома. Семья в сборе!" - подписал видео спортсмен.

Напоминаем, что Костомарова выписали из больницы в начале июля. Там он проходил лечение с января 2023 года. Сейчас спортсмен восстанавливается после ампутации стоп и пальцев на руках. Он активно тренируется и даже завел Telegram-канал.

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