20 июля
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Жизнь

Роман Костомаров рассказал о своей адаптации к новой жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров записал видео в социальные сети, в котором рассказал, как проходит его адаптация к жизни после перенесенных операций.

Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто." - сказал спортсмен.

На видео вместе со своей женой Оксаной Роман рассказывает о своих ощущениях после выписки и возвращения домой.

По его словам, иногда хочется все вернуть назад.

"Но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня", - сказал спортсмен.

Костомаров уверен: нужно идти дальше, сдавать нельзя.

"Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями», — написал под видео спортсмен.

Что произошло?

Фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, пальцев на обеих руках.

Романа Костомарова выписали из больницы 6 июля.

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