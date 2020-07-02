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Жизнь

В России запрет на международные рейсы продлили до 1 августа

Росавиция продлила запрет на зарубежные рейсы в страну и из страны до начала августа. Временное ограничение касается россиян, иностранцев и лиц без гражданства, сообщает «Интерфакс».

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Сообщение Росавиации о продлении запрета называют техническим. Поэтому, если правительство примет решение о возобновлении рейсов в июле, то Федеральное агенство воздушного транспорта выпустит соответствующую телеграмму.

Источник СМИ пояснил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос о запуске рейсов в страны СНГ с июля, в страны дальнего зарубежья — с августа. Решение будут принимать, исходя из эпидемиологической ситуации в отдельно взятом государстве.

Ранее сообщалось, что международные полеты могут возобновить в середине июля.

Между тем, барнаульский аэропорт постепенно возобновляет полеты внутри страны. С начала июля действуют ежедневные рейсы в Москву, Симферополь и Новосибирск. Ожидаются вылеты лайнеров в Сочи и Анапу.

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