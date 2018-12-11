Росфинмониторинг намерен отслеживать разводы чиновников и ограничить оборот наличности

Росфинмониторинг считает, что для борьбы с коррупцией необходимо создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении браков чиновников. Дело в том, что госслужащие часто фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение имущества и не декларировать его.

Об этой проблеме говорится в докладе Виталия Андреева, начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов, пишут «Ведомости».

По мнению службы, необходим реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов.

В любом банке проверка, является ли клиент публичным должностным лицом, это просто галочка при заполнении анкеты, рассказывает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.

Сейчас банки не интересуются, кто клиент по должности и откуда у него деньги, если только эти операции по своим признакам не попадают под закон о противодействии легализация преступных доходов, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Подобный реестр не затруднит работу банков, но и чиновники в ответ могут начать активнее использовать наличные, предупреждает он.

Правда, их оборот Росфинмониторинг предлагает ограничить — в частности, при покупке квартир, автомобилей, ювелирных украшений.

Сейчас оборот наличных практически невозможно контролировать, они «питают теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом», указывает служба.

Чиновники периодически обсуждают идею ограничить оборот наличных, пишет znak.com.

Еще в 2012 году Минфин предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и компаниями — сначала 600 000, а затем 300 000 рублей. А в начале 2017 года Минфин и Минэкономразвития обсуждали снижение ставки НДС для платежей по карте, рассказывали изданию федеральные чиновники. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности.

Во многих регионах нет условий для безналичных расчетов, высока плата за эквайринг (комиссия банка и платежной системы при расчете картами). Сейчас идея ограничить расчеты наличными не обсуждается, говорит представитель Минфина.

Опыт других стран показал, что рост безналичных расчетов действительно помогает сокращать теневую экономику.

Ранее сообщалось, что в «панамском досье» нашли более 4 тысяч российских фирм, в том числе, губернаторов и депутатов. Объем совершенных этими компаниями финансовых операций превышает 5 млрд рублей.

Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России — Британские Виргинские острова (более 50% юрлиц), за ними — Панама и Багамские острова.