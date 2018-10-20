Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия после массового убийства в Керчи

По идее ведомства, если владельцы оружия будут брать его собой в поездки более чем на трое суток, то в течении 3х рабочих дней придется уведомлять Росгвардию о фактическом нахождении оружия, следует из пояснительной записки.
18 октября в Совфеде предложили ужесточить правила выдачи и хранения оружия, в частности, увеличить минимальный возраст, дающий право на его приобретение.
Напомним, 17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. 21 человек погиб, десятки пострадали, пятеро в коме. В Крыму объявили трехдневный траур.