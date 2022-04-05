Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки

Свое требование РКН направил на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры России.
Отмечается, что в «Википедии» стали массово размещаться материалы, которые распространяют «недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации».
«Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — считают в Роскомнадзоре.
Авторы статей, по мнению ведомства, целенаправленно дезинформируют пользователей и продвигают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.
Ранее Роскомнадзор уже направлял администрации ресурса требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. Требование не выполнили.
«Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей.