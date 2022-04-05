5 апреля
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Жизнь

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки

Роскомнадзор заявил, что «Википедия» должна удалить материалы с недостоверной общественно значимой информацией. Об этом сообщили Telegram-канале надзорного ведомства.

Фейки.
Фейки.
CC0

Свое требование РКН направил на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что в «Википедии» стали массово размещаться материалы, которые распространяют «недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации».

«Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — считают в Роскомнадзоре.

Авторы статей, по мнению ведомства, целенаправленно дезинформируют пользователей и продвигают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

Ранее Роскомнадзор уже направлял администрации ресурса требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. Требование не выполнили.

«Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей.

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