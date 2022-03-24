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Жизнь

Роскомнадзор заблокировал новостной сервис Google News

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News. Ведомство объяснило это тем, что сервис обеспечивает доступ к публикациям с фейками о спецоперации на Украине.

Интернет.
Интернет.
Pixabay.com

Доступ к порталу news.google.com заблокировали по требованию Генпрокуратуры, пишет «Интерфакс».

«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — объяснили в Роскомнадзоре.

Ранее по той же причине в России был заблокирован доступ к ряду иностранных и российских СМИ.

Уголовное дело по статье о фейках также завели против журналиста Александра Невзорова.

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