Роскомнадзор заблокировал новостной сервис Google News

Доступ к порталу news.google.com заблокировали по требованию Генпрокуратуры, пишет «Интерфакс».
«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — объяснили в Роскомнадзоре.
Ранее по той же причине в России был заблокирован доступ к ряду иностранных и российских СМИ.
Уголовное дело по статье о фейках также завели против журналиста Александра Невзорова.