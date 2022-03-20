Эксперты подсчитали, как изменилась аудитория соцсетей после блокировок

Исследовательская компания Mediascope выяснила, как поменялась аудитория соцсетей после блокировки Facebook и Instagram, пишет РБК .

Если 24 февраля аудитория Facebook превышала 9,6 млн человек старше 12 лет, то уже 5 марта снизилась до 9 млн, а 10−15 марта составила 5,5−6,9 млн человек в зависимости от дня.

У Instagram максимальная ежедневная аудитория за последние три недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки.

Тогда в соцсеть зашли почти 40,9 млн россиян, а на следующий день число пользователей снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн человек.

При этом на фоне блокировок одних соцсетей, увеличилась аудитория других.

Так, с 11 марта, когда Роскомнадзор анонсировал блокировку Instagram, увеличилось число пользователей Telegram.

Если 10 марта в мессенджере были зарегистрированы 35,7 млн россиян, то уже на следующий день — 40,9 млн, а 14 марта — 47,3 млн человек, пишет Газета.Ru. Аудитория «ВКонтакте» к 15 марта выросла до 50,3 млн, против 46,5 млн 24 февраля.

Между тем российское правительство открыло официальную группу в «Одноклассниках».

21 марта Тверской суд Москвы начнет рассматривать иск Генпрокуратуры РФ от признании компании Meta, куда входят заблокированные соцсети, экстремистской.