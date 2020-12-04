Роскосмос предотвратил возможные аварии семи ракет «Союз-2» из-за клапанов

Как рассказал источник из ракетно-космической отрасли, проверку решили провести после того, как нашли бракованный клапан в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру.

Бракованную деталь заменили и провели успешный запуск. Напомним, 2 декабря со словами «Слава Богу» ракету запустили в космос — она вывела на орбиту спутник ОАЭ.

Параллельно провели проверку всех хранящихся и готовящихся к пуску блоков первых ступеней ракет «Союз-2» на различных космодромах.

«После выявления брака некондиционные детали заменили. В том числе, была произведена замена на ракете „Союз-2“, запущенной накануне с космодрома Плесецк с тремя спутниками „Гонец“», — рассказал агентству собеседник.

Он также отметил, что обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации.

«В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно», — подчеркнул источник из ракетно-космической отрасли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что раздутые зарплаты топ-менеджеров госкорпорации сократили вместе с людьми.